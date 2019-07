Exclusief voor abonnees Snoepautomaten opengebroken: "Ik had honger" 03 juli 2019

Een 25-jarige man die in september 2017 twee verdeelautomaten openbrak in het station van Oostende, is veroordeeld tot 8 maanden cel en 400 euro boete. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe N.M. het glas van de automaten inslaat en chips en koekjes steelt. Die eet hij meteen op en spoelt alles weg met een Fanta en een Cola. "Ik had enorme honger en dorst, want ik had al enkele dagen niets meer gegeten of gedronken", verklaarde de twintiger. (JHM)

