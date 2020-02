Exclusief voor abonnees Snoep uit rekken: zo zuur dat je er brandwonden van krijgt 21 februari 2020

00u00 0

Snoepverdeler Starsweets Belgium haalt één van zijn producten uit de handel omdat het te zuur is en daardoor brandwonden op de tong kan veroorzaken. Het gaat om de Megaroller XXL 105 ml van het merk Funny Candy, met houdbaarheidsdatum 30 september 2021 en lotnummer KD1139-09-19. Het snoepgoed heeft een te lage pH-waarde, wat betekent dat het te zuur is. Het product werd verkocht tussen 12 november en 5 februari in verschillende voedingswinkels in België. Klanten die het artikel naar de winkel brengen, krijgen hun geld terug.