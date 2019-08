Exclusief voor abonnees Snoeiharde kritiek bij interne evaluatie CD&V 19 augustus 2019

00u00 0

De malaise bij CD&V zit diep. Na een slecht verkiezingsresultaat beloofde de partij een grondige evaluatie, waarbij alle geledingen hun zeg mochten doen. Een deel van die kritiek lekte dit weekend uit in 'De Standaard'. Zo wordt er geklaagd over favoritisme en zijn de boegbeelden "te weinig begeesterend". Parlementsleden klagen over een gebrek aan respect en voelen zich te weinig uitgespeeld. De werkgroep die de evaluatie voorbereidt - smalend de 12 apostelen genoemd - betreurt het lek. Zij komen later nog met hun eindrapport, maar bij sommigen bestond de vrees dat het rapport onder druk van de partijtop te fel zou afgezwakt worden. Hilde Crevits ontkent dat haar partij kampt met een existentiële crisis. (ARA)

