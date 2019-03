Sneuvelt record Ickx? 15 maart 2019

Charles Leclerc is niet de jongste coureur ooit van Ferrari. In de 'prehistorie' deed Ricardo Rodriguez beter: pas 19 in 1961. Maar winnen in een Ferrari deed de Mexicaan nooit. Voor Leclerc opent dat de poort naar een record: als hij dit jaar een grand prix wint, dan is hij de jongste Ferrari-winnaar ooit in F1. Een record dat nog altijd op naam staat van Jacky Ickx. (JB)

