Snelwegparking Jabbeke gaat 's nachts dicht tegen transmigranten 31 augustus 2018

De snelwegparking richting kust in Jabbeke gaat 's nachts voor minstens drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Daniel Vanhessche (CD&V) gisteren beslist. Dinsdagnacht vond in de buurt nog een schietpartij onder transmigranten plaats. Daarbij kreeg een Soedanees een kogel in het been. "Het incident was voor mij de druppel", zegt Vanhessche. "Zeker omdat 's avonds alweer even veel transmigranten in het centrum rondliepen. Onder de inwoners heerste al een onveiligheidsgevoel en nu er wapens in het spel zijn, is dat er niet beter op geworden. Ik kan dus niet anders dan deze beslissing te nemen."

