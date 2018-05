Snelwegen switchen van oranjegeel naar blauwwit licht 28 mei 2018

Het oranjegele licht op de snelwegen in Vlaanderen wordt vervangen door blauwwit. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft aannemers aangesteld om alle verlichtingspalen op de autosnelwegen om te bouwen naar moderne ledverlichting. Dat is beter voor de zichtbaarheid en dus de veiligheid. Bovendien wordt er zo jaarlijks 4 miljoen euro en 40 ton aan CO2-uitstoot uitgespaard. "Na 6 jaar hebben we onze investering helemaal terugverdiend", aldus Weyts. De volledige ombouw zal tussen 16 en 20 miljoen euro kosten en 4 jaar in beslag nemen. De eerste 4 miljoen euro voor 2018 is al vrijgemaakt.