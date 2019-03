Snelweg overstroomd? Dan nemen we de kajak 02 maart 2019

00u00 0

Als de autosnelweg volledig overstroomd is en de wagen nemen onmogelijk lijkt, dan is een kajak het handigste vervoersmiddel. Dat is toch wat deze twee enthousiastelingen dachten toen in Californië de Russian River buiten haar oevers trad. Door het noodweer van woensdagavond zijn twee steden in Sonoma County, boven San Francisco, zelfs enkel per boot bereikbaar. De rivier steeg 4 meter boven het overstromingsniveau en overspoelde minstens 2.000 huizen en bedrijven. Ongeveer de helft van de inwoners werd geevacueerd. Ondertussen is het water langzaam aan het terugtrekken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN