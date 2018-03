Snelste safety car ooit 22 maart 2018

00u00 0

Dit weekend trekt het Formule 1-circus zich in Melbourne weer op gang en in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen heeft Mercedes zijn nieuwe safety car voorgesteld. De Mercedes AMG GT R vervangt de drie jaar oude GT S en is voorzien van een vierliter V8-biturbomotor die een vermogen levert van 430 kW of 585 pk. Als Bernd Mayländer (een voormalig racepiloot die sinds jaar en dag aan het stuur van de safety car zit) het gaspedaal volledig induwt, haalt de GT R een topsnelheid van 318 km/u. Om van 0 naar 100 km/u te gaan, heeft de bolide 3,6 seconden nodig, wat meteen ook betekent dat het de snelste safety car ooit is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN