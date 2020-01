Exclusief voor abonnees Snelste penalty ooit 9,5 seconden 20 januari 2020

Sneller dan Usain Bolt. 9,5 seconden na de aftrap beging Antwerp-back Aurélio Buta een penaltyfout op Kylian Hazard. Belgisch recordje van de Angolese rechtsback, want nooit eerder werd er in onze competitie sneller een strafschop gefloten. Meer nog: zelfs wereldwijd werd er nooit eerder sneller een elfmeter toegekend. In de Friese derby Heerenveen-Cambuur in 2014 en het Roemeense burenduel tussen Steaua tegen Dinamo Boekarest in 2016 floot de ref eveneens na 9 seconden een strafschop - voor die elfmeters zijn geen cijfers na de komma terug te vinden. Slim gedaan was het van Hazard, veel minder lucide van slaapkop Buta. Hoggas zette de Vereniging op voorsprong, maar die droomstart verzilveren lukte Cercle niet. (MVS)

