Snelste beweging in dierenrijk: beet van draculamier 13 december 2018

Niet het jachtluipaard, dat in 3 seconden van stilstand naar 100 kilometer per uur sjeest, is de snelheidskoning in het dierenrijk, maar wel... de draculamier. De kaken van dat beestje gaan met liefst 322 kilometer per uur tekeer, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De insecten drukken hun kaken met immense kracht op elkaar, totdat de uiteinden over elkaar glijden, zoals wij met onze vingers knippen. Zo nekken ze hun vijanden - of ze brengen hen dermate in verwarring dat ze hen zonder problemen kunnen meenemen naar hun nest, waar ze de prooien aan hun larven serveren.

