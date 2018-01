Snelste Belgische in kwartfinales grand slam 22 januari 2018

00u00 0

Bij je vijfde deelname aan een grand slam in de kwartfinales geraken: geen enkele Belgische speelster deed het Elise Mertens voor. Zij is de negende landgenote die ooit bij de laatste acht op een van de vier slams geraakte. Kim Clijsters en Justine Henin stootten 19 keer door naar (minstens) de kwartfinales. Naast die twee toppers was ook voor Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens die fase ooit niet het eindstation. Wordt Mertens de vijfde Belgische vrouw met een halve finale op een grand slam op haar palmares? Dinsdag kennen we het antwoord. In afwachting een overzicht van welke speelster op haar hoeveelste grandslam haar eerste kwartfinale bereikte en hoe vaak de kwartfinales het eindstation waren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN