Snelste 2-0 in Europa League 14 december 2018

Een knap record voor Racing Genk. In de geschiedenis van de Europa League scoorde nooit eerder een ploeg twee keer binnen de eerste vijf minuten. De Limburgers deden het tegen Sarpsborg 08 dus wél. Gano devieerde eerst fijntjes binnen, Paintsil zorgde er drie minuten later met de 2-0 voor dat Philippe Clement en z'n mannen een plekje in de geschiedenisboeken bemachtigden. (GVS)