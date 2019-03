Snelschaatsen 12 maart 2019

Bart Swings sloot zijn seizoen zondagnacht in het Amerikaanse Salt Lake City af met een zevende plaats in de massastart op de Wereldbekerfinale. In de WB-eindstand eindigt de vice-olympische kampioen in die discipline zo op de tweede plaats. De eindzege was voor de Zuid-Koreaan Cheonho Um, die genoeg had aan een elfde stek in Utah. Mathias Vosté eindigt als 38ste. (VH)