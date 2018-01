SNELSCHAATSEN 00u00 0

Jelena Peeters (32) verbeterde in het Zuid-Duitse Inzell twee Belgische schaatsrecords. Ze noteerde op de 500m 40.60, en dook zo onder haar tijd van 40.82 op 11 januari 2014 in Hamar. Op de 1.000m zette Peeters haar tijd van 1:19.28 in Berlijn vorig jaar scherper tot 1:18.42. Tijdens de Spelen in Pyeongchang komt Peeters uit op 1.500m. (BF)

