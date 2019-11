Exclusief voor abonnees Snelschaatsen 25 november 2019

00u00 0

In de WB in het Poolse Mazowiecki haalde Bart Swings het podium niet. In zijn specialiteit, de massastart, eindigde de vice-olympische kampioen als vijfde. De Amerikaanse wereldkampioen Joey Mantia won voor de Nederlanders Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga. Op de 1.500m verging het hem nog slechter. Hij had 1:50.25 nodig voor de schaatsmijl en moet de komende WB-manche in de B-groep starten. (VH)