SNELSCHAATSEN 22 januari 2018

Bart Swings sloot de WB in het Duitse Erfurt af met een zesde plek op de 5.000m, die hij in 6:20.31 reed. De Noor Sverre Lunde Pedersen won in 6:14.66, een pisterecord in de Gunda-Niemann-Stirnemann hal. Olympisch kampioen Sven Kramer, die in Erfurt niet in actie kwam, had sinds 30 januari 2009 met 6:16.02 het vorige record in handen. (VH)