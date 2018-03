Snellere vergoeding voor slachtoffers aanslagen 10 maart 2018

Slachtoffers van aanslagen zullen voortaan sneller vergoed kunnen worden. Daarover heeft zowel minister van Werk Kris Peeters (CD&V) als minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maatregelen uitgewerkt. Zo is in samenspraak met de verzekeringssector bepaald dat een vergoeding uiterlijk een jaar na het vaststellen van de invaliditeitsgraad moet worden uitbetaald. Daarnaast zal elk slachtoffer vergoed worden, ongeacht de plaats van de aanslag en de middelen waarmee de aanslag is gepleegd. Ook de noodhulp aan de slachtoffers wordt versneld door het oprichten van een afzonderlijke afdeling voor terreurdaden binnen de bestaande commissie voor financiële hulp. Hierdoor zouden er veel sneller beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast heeft Geens ook een systeem van subrogatie uitgewerkt, waarbij de staat slachtoffers vergoedt en daarna de rechten van het slachtoffer overneemt om de schadevergoeding alsnog op de verzekering te verhalen. (KSN)

