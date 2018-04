Sneller steil haar dan met stijltang 21 april 2018

De Power Straight van Calor ziet eruit als een borstel, maar dan wel eentje met een verlengsnoer en een aan/uit-knop. En hij ligt ook wel wat zwaarder in de hand dan een klassieke borstel door al de technologie die erin verwerkt is. Moeilijk is de werking alvast niet: stekker in het stopcontact steken, de stijlborstel aanzetten en de gewenste temperatuur kiezen. Er zijn drie temperatuurstanden: 160°C, 180°C en 200°C, waardoor deze zowel voor sterk krullend als kroeshaar gebruikt kan worden om het snel steil te maken. Naast een ingebouwde temperatuursensor, heeft deze borstel ook een ionengenerator die ervoor zorgt dat je haar glad, glanzend en niet-statisch wordt.

