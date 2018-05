Sneller erin dan eruit 02 mei 2018

In het Limburgse Bocholt is een avontuurlijk Brabants trekpaard in een zwembad terechtgekomen. Het dier was even voordien uitgebroken uit zijn weide en zette het op een galopperen in een aanpalende tuin. De hengst waagde zich ook op het rolluik dat nog over een zwembad gespannen was en zakte erdoor. Het dier geraakte niet op eigen houtje uit het koude water, maar gelukkig werd de eigenaar meteen gealarmeerd door het luide gehinnik in zijn tuin. Brandweerpost Bree snelde ter plaatse. Het zwembad werd eerst leeggetrokken, om er voor te zorgen dat het paard rustiger werd. Met een hijskraan werd het trekpaard daarna op het droge getild. Vervolgens liep de hengst hinnikend weer de weide in. Uit een onderzoek door de dierenarts bleek dat het paard geen verwondingen opliep. (RTZ)

