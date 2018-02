Snelle tijd voor Berings en Sacoor 12 februari 2018

ATLETIEK

Op de IFAM indoor kwam Eline Berings zaterdagavond weer een stap dichter bij een chrono onder de 8 seconden op de 60m horden. In de reeksen lukte ze met 8.05 de beste tijd van het veld, maar in de finale werd ze met 8.13 tweede op één honderdste van de Nederlandse Eefje Boons. "Ik raakte een horde en verloor mijn ritme", legde ze uit. Nog bij de vrouwen won Hanne Maudens het verspringen met 6m32 vóór Noor Vidts (6m23). Dafne Schippers was met 7.17 de snelste in de reeksen van de 60m, maar werd in de finale uitgeschakeld door een valse start. Bij de mannen verbaasde junior Jonathan Sacoor door Dylan Borlée te remonteren in de laatste rechte lijn van de 400m. Hij won in een scherpe 47.17, de snelste jaartijd. Robin Vanderbemden won dan weer de 60m in 6.72. (VORE)

