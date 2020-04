Exclusief voor abonnees Snelle robot analyseert per dag 1.000 extra coronatesten 21 april 2020

De VUB heeft een robot - de 'King Fisher' - ingeschakeld om razendsnel een grote hoeveelheid coronastalen te testen. Zo kunnen 96 verschillende uitstrijkjes die genomen worden uit de neus- of keelholte van vermoedelijke dragers tegelijkertijd behandeld worden in minder dan drie uur. Dat zorgt voor 1.000 bijkomende testen per dag. De robot werd verhuisd naar het UCB in Eigenbrakel, waar één van de drie nieuwe gecentraliseerde testcentra wordt opgericht.

