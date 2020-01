Exclusief voor abonnees Snelle 'megxit' in Madame Tussauds 10 januari 2020

Madame Tussauds in Londen speelt kort op de bal. Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hadden amper aangekondigd zich los te scheuren van het koningshuis - in de Britse pers 'megxit' genoemd - of hun wassen beelden waren al verplaatst. Ze staan nu niet langer in het koninklijk hoekje, bij de Queen, Philip, prins William en Kate, maar... op een strand. Zou een Canadees bos niet passender geweest zijn?

