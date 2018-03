Snelle liefde, echte liefde? 17 maart 2018

Een paar maanden geleden ontmoette ik tijdens een etentje bij vrienden een charmante Griek. Er groeide iets en intussen zijn we zo'n vier maanden een koppel. Hij moet nu terug naar Griekenland. Hij volgde hier een opleiding in het moederbedrijf en neemt in Griekenland een management-positie op. Hij wil terug naar die baan en naar zijn familie, die veel voor hem betekent. Hij wil graag dat ik meega. Ik ben 34 en al een tijdje single, dus ik weet dat wat ik nu heb kostbaar is. Langs de andere kant, moet ik mijn job opgeven, of toch tenminste iets regelen voor een jaar, en mijn vrienden en familie achterlaten. Mijn moeder vindt trouwens dat hij me ten huwelijk moet vragen, wat hij niet heeft gedaan. Gooi ik me hierin, of probeer ik een tijdje om een lange-afstandsrelatie in stand te houden?

W.I. UIT RIJMENAM

