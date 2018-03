Snelle exit voor Sharapova 09 maart 2018

Die comeback naar de top loopt niet van een leien dakje voor Maria Sharapova (WTA 41). De 30-jarige Russin, die in april van vorig jaar terugkwam van een dopingschorsing, verloor woensdagnacht in de eerste ronde van Indian Wells met 6-4, 6-4 van de Japanse Naomi Osaka (WTA 44). "Ik heb moeten rekening houden met nogal wat fysieke akkefietjes en dat is frustrerend omdat het de hele tijd start en stop was sinds ik terug ben", zei Sharapova die de afgelopen weken sukkelde met een weerbarstige schouder. "Daardoor heb ik niet echt het matchritme dat ik wilde, maar ik heb alles gegeven vandaag en kan wel wat positieve dingen meenemen naar het vervolg."

