Snelle e-bikes hoeven geen verzekering meer 16 juni 2018

00u00 0

De verplichte verzekering voor wie een snelle elektrische fiets heeft, wordt afgeschaft. Ook voor elektrische rolstoelen en monowheels - elektrische eenwielers - is dat het geval, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Volgens hem is zo'n aansprakelijkheidsverzekering "overshooting" voor dergelijke voertuigen, want ze hebben een "lage autonome snelheid en een beperkt impactrisico bij ongevallen". Voor de speed pedelecs gaat het wel enkel over de exemplaren die niet sneller dan 25 km/u gaan als de fietser niet bijtrapt. Peeters vindt de e-bikes een alternatief voor de auto, die de files kunnen verkleinen.