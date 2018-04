Snelle betalers krijgen 50 euro korting op verkeersboete 06 april 2018

Wie een snelheidsboete krijgt in Italië of Frankrijk, krijgt een korting van 50 euro als je binnen de vijf dagen betaalt. Zo krijg je voor een zware snelheidsovertreding een uitnodiging om 135 euro te betalen in plaats van de 'normale' 185 euro. Een win-win, want het is goedkoper voor de overtreder en de overheid moet geen aanmaning meer sturen. Psychologisch denkt de automobilist dat hij een goede zaak heeft gedaan en de overheid is zeker dat de boete betaald wordt. Voorlopig is dat in ons land nog niet het geval. (KAV)