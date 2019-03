Snel even sportschoenen halen 172 km/u 02 maart 2019

Snel even haar schoenen thuis oppikken is een basketbalspeelster duur komen te staan. Ze werd in het Oost-Vlaamse Oudenaarde geflitst toen ze 172 kilometer per uur reed waar ze 90 mocht en krijgt van de politierechter een zwaar rijverbod.