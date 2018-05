Snel een cocktail, nu het nog kan 09 mei 2018

Enkele jonge vrouwen - geheel toevallig gekleed in de kleuren van de Belgische vlag - heffen het glas in Gent. Wie hun voorbeeld wil volgen en een cocktail wil drinken in de zon, haast zich beter. Niet dat er akelig stormweer of ijzige kou op komst is, maar de zomerse taferelen gaan na vandaag toch eventjes de koelkast in. Anderzijds: zo'n voorzichtig lentezonnetje kan ook deugd doen.

