Sneijder zwaait af (en is voor het eerst nerveus)

06 september 2018

Nederland zwaait vanavond Wesley Sneijder uit (34). De recordinternational speelt zijn 134ste en laatste interland tegen Peru in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ronald Koeman vloog begin dit jaar naar Qatar om Sneijder - tegenwoordig actief bij Al-Gharafa - te melden dat hij een nieuwe ploeg wil bouwen zonder hem. Sneijder stemde in, maar wou graag afscheid nemen op het veld. Zo wordt Sneijder na Krol en Neeskens de derde international ooit die niet in Europa actief is. Tussen 2004 en 2014 stond hij op alle zes grote toernooien. Zo haalde hij acht jaar geleden de finale op het WK in Zuid-Afrika en graaide hij vier jaar geleden het brons mee op dat van Brazilië. "In 133 interlands ben ik totaal niet zenuwachtig geweest, maar nu ben ik bloednerveus" zei Sneijder vooraf. "Ik kijk er wel echt naar uit. Nog één keer wil ik laten zien wie en wat ik ben. Het zit nog niet in mijn hoofd dat het daarna klaar is, maar goed, dat schijnt wel zo te zijn." (lacht) (SJH)

