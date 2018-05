Sneeuw 14 mei 2018

Wij wonen aan de voet van de Pyreneeën en kwamen zondagochtend terug thuis na vier zonovergoten dagen in België... om hier recht in de sneeuw te belanden! Gelukkig is de sneeuw nu al weer weg dankzij regen en een streepje zon. Maar laat die zomer nu maar komen!

Ken Cornelis