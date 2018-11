Sneeuwtapijt wordt elke tien jaar 12 centimeter minder dik 16 november 2018

Half november, en een aantal skigebieden in de Alpen hebben nog geen vlok sneeuw gezien. Wie in de toekomst nog wil skiën, zal het sowieso hogerop moeten zoeken: elke tien jaar ligt er 12 centimeter minder sneeuw. Winter na winter wordt het duidelijker: het sneeuwt minder, later op het jaar en dat wit tapijt smelt ook sneller weg. Sinds 1951 daalt de sneeuwhoogte elke tien jaar met ongeveer 12 centimeter. Vanaf de jaren tachtig kwam die verandering in een stroomversnelling terecht. Dat blijkt uit analyse van klimaatgegevens van de afgelopen zes decennia van duizend weerstations in Europa. "Het verdwijnen van de sneeuwpret is het resultaat van een combinatie van stijgende temperaturen en de effecten van klimaatverandering op de neerslag", zegt Ryan Tueling van de universiteit van Wageningen, die het specifieke cijfer blootlegde.

