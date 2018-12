Sneeuwtapijt is dik én goed GOED NIEUWS VOOR WINTERSPORTERS 22 december 2018

Hier is van een witte Kerst geen sprake. Maar de vele duizenden Belgen die deze kerstvakantie gaan wintersporten in de Alpen mogen gerust zijn: er ligt bij de start van het skiseizoen genoeg sneeuw én hij is van voldoende goede kwaliteit. De uittocht naar de skigebieden is gistermiddag in gunstige omstandigheden gestart.

