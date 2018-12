Sneeuwsport Vlaanderen waarschuwt voor lawines in Alpen 27 december 2018

Wie in de Alpen gaat skiën, moet zeker op de pistes blijven. Dat zegt Sneeuwsport Vlaanderen. Als gevolg van de overvloedige sneeuwval en stormwind is er overal lawinegevaar. De voorbije dagen raakten al vier wintersporters bedolven; een 33-jarige Duitse snowboardster overleefde het niet. Zij was op kerstdag samen met haar broer in het Oostenrijkse Obergurgl op 2.500 meter hoogte buiten de piste het avontuur gaan zoeken. Toen een 400 meter brede sneeuwmassa van de berg loskwam, raakte ze bedolven en kwam om. "Wie buiten de pistes skiet, loopt gevaar", zegt Christophe Coppens van Sneeuwsport Vlaanderen. "Veel wintersporters voelen de lokroep om te gaan skiën in ongerepte stukken natuur, zonder het gevaar te beseffen. Met filmpjes op sociale media dagen ze elkaar uit. Een dure lawinerugzak of een pieper die radiogolven ontvangt en uitzendt, geven een vals gevoel van veiligheid. Terreinkennis is alles en alleen op de piste ben je helemaal veilig."

