Sneeuwman Kwiatkowski klaar voor Sanremo 27 februari 2018

't Is niet enkel koud in België. Vraag dat maar aan Michal Kwiatkowski. De 27-jarige Pool van Team Sky ging gisterochtend Milaan-Sanremo verkennen in sneeuwachtige omstandigheden, al deerde hem dat niet. Integendeel. "Heerlijk", klonk het in een filmpje op Twitter. Mogelijk is er ook sneeuw op 17 maart, de dag dat de Primavera gereden wordt. Dat zou niet voor het eerst zijn. Denk maar aan de editie van 2013, toen door het hevige winterweer de wielerklassieker tussen kilometer 117 en 163 geneutraliseerd werd. Over achttien dagen werken de renners tevens exact hetzelfde parcours af als vorig jaar. Milaan-Sanremo telt 291 kilometer, met finish op de Via Roma. Titelverdediger: Kwiatkowski. Jawel. Een jaar geleden nam hij in een prangende spurt de maat van wereldkampioen Peter Sagan. (XC)

