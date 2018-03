Sneeuw, maar geen thuiswerkalarm 02 maart 2018

Het is vandaag opletten voor gladde wegen: er valt aanvriezende regen én het gaat sneeuwen. Vermoedelijk valt de grootste hoop pas na de ochtendspits, maar lokaal kan er ook in de voormiddag al wat sneeuw vallen. Op de ijskoude bodem blijft die meteen liggen. Het thuiswerkalarm is vandaag niet van kracht: het KMI kondigde voor vandaag in heel België code geel af, en het thuiswerkalarm wordt pas actief bij code oranje.

