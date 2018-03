Sneeuw en regen HET WEER 02 maart 2018

Vandaag is het de hele dag zwaarbewolkt. Deze voormiddag zijn er al een paar sneeuwbuien, ook in Vlaanderen. Aangezien de winterkou goed in de grond zit, zal elke sneeuwvlok blijven liggen en is het opletten voor lokale gladheid. In de loop van de namiddag komt er langzaam een neerslagzone ons land binnen vanuit Frankrijk. Doorgaans valt er lichte sneeuw, maar die kan overgaan in aanvriezende regen. In Vlaanderen wordt er tussen 1 en 3 centimeter sneeuw verwacht - lokaal kan dat een centimeter meer zijn, vooral in de Ardennen. De maxima liggen tussen -2 en 1 graden bij een matige, schrale oostenwind waardoor het nog kouder aanvoelt.

