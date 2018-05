Snapchat-bril maakt filmpjes en foto's 09 mei 2018

Berichtendienst Snapchat heeft een nieuwe versie van de 'Spectacles' uitgebracht, een futuristische bril waarmee je James Bondgewijs foto's en filmpjes kan maken. De bril heeft aan weerszijden van het montuur een cameraatje. Met een knop aan de zijkant worden filmpjes van telkens 10 seconden gemaakt en via bluetooth naar Snapchat gestuurd. Helemaal subtiel is de camerabril weliswaar niet. Hoewel de Spectacles 2.0 een pak lichter en compacter is dan de eerste versie, die vorig jaar uitkwam, zijn de camera's nog steeds erg zichtbaar. Ook nieuw is dat de 2018-versie waterbestendig is. De kans is dus groot dat deze zomer heel wat zwembadfilmpjes op Snapchat opduiken. De Snapchatbril werkt wel nog steeds enkel met de gelijknamige app. Filmpjes op Facebook of Instagram delen, lukt ook met de nieuwe niet. Of deze versie het dan ook beter zal doen dan de eerste - die in ons land op weinig enthousiasme kon rekenen - valt af te wachten. Aan het gadget hangt een prijskaartje van 174,99 euro. (BCL)

