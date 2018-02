Smurfen helpen complimentjes uitdelen 27 februari 2018

Overmorgen is het de negende editie van Complimentendag. Ook dit jaar roept initiatiefneemster Gina De Groote op om bij te dragen aan het 'Bruto Nationale Positiviteit & Geluk'. "Mijn droom is dat iedereen minstens één andere persoon gelukkig maakt met een compliment vanuit het hart." Voor wie geen inspiratie vindt, springen de Smurfen in de bres. In 3.000 krantenwinkels liggen sets klaar met 30 kaartjes waarop de figuurtjes complimentjes uitdelen. En jawel, zelfs Moppersmurf doet mee.

HLN