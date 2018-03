Smokkelaars rijden auto met 10 illegalen bewust gracht in 31 maart 2018

Drie Irakezen zijn woensdagnacht betrapt terwijl ze tien illegalen naar Calais wilden brengen. De politie merkte hen rond 1.15 uur op op de E40 ter hoogte van Jabbeke. Hun bestelwagen hing verdacht laag tegen de grond en dus wilden de agenten hen aan de kant zetten. De bestuurder vluchtte echter weg en reed van de snelweg af. Even voor de Franse grens stuurde hij zijn wagen bewust de gracht in. Zo konden de mensensmokkelaars over de velden wegvluchten. In de bestelwagen trof de politie tien illegalen aan. Niemand raakte gewond. De drie gevluchte smokkelaars konden na een klopjacht opgepakt worden. (SDVO)

