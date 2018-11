Smith en Odjidja zijn speelklaar 24 november 2018

00u00 0

Igor Plastun zit een schorsingsdag uit. Dylan Bronn keerde met een lichte blessure terug van interlandverplichtingen, maar hij trainde de voorbije twee dagen en is klaar om te spelen. Ook Verstraete zit een eerste van twee schorsingsdagen uit. Thorup kan wel weer rekenen op Vadis Odjidja én hij beschikt eindelijk over een fitte Eric Smith, die zondag wellicht debuteert. "Vadis is belangrijk, niet alleen aan de bal, ook mentaal", stelde Thorup vast. "Smith heeft getoond dat hij fysiek klaar is. Hij heeft nu wedstrijden nodig. In een match tegen een fysiek sterke tegenstander als Antwerp, kan hij een wapen zijn." Yaremchuk is licht twijfelachtig. Hij keerde met een lichte blessure terug uit Oekraïne, maar hij trainde intussen alweer. (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN