Smeltende sneeuw legt vliegtuigwrak uit 1946 bloot 18 augustus 2018

Het extreem warme weer van de voorbije weken heeft in Zwitserland een opvallende vondst blootgelegd. Op een gletsjer in de Alpen dook tussen de smeltende sneeuw plots een oud vliegtuigwrak op. Het Amerikaanse Dakota-toestel met 12 mensen aan boord was op 18 november 1946 op weg van München naar Marseille toen het in noodweer terechtkwam. Met een snelheid van liefst 280 kilometer per uur stortte het neer. Wonderbaarlijk genoeg overleefde iedereen de crash, ook een meisje van 11. Ze konden zich warm houden door een vuurtje te stoken onder het bedolven wrak, moesten het stellen met één chocoladereep per dag en dronken gesmolten ijswater. Pas na vijf dagen vonden Zwitserse skiërs de slachtoffers terug. Door de jaren heen waren hier en daar al brokstukken naar boven gekomen, maar het wrak werd nooit eerder in z'n totaliteit teruggevonden. (FT)

