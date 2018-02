Smeerpasta voor snoepers 17 februari 2018

Move over Nutella en andere Lotus-smeerpasta's, want ook de vloeibare versie van snoeprepen als Bounty en Twix vullen voortaan de winkelrekken van Carrefour. De gelijkenis in smaak mag er alvast zijn, met dank aan de kokosvlokken bij de smeerbare Bounty en de crunchy stukjes biscuit bij de al even lopende Twix. Wel geïmporteerd uit de Angelsaksische landen en daardoor met 3,49 euro voor een pot van 200 gram toch wel prijzig, want meer dan het dubbele dan de prijs van speculaaspasta en co. (StV)

