Smeerlapjes COlUMN | CAMPS 26 juni 2018

Over fair play hebben we tijdens dit WK niet te klagen. Het regent geen doodschoppen, obscene gebaren zijn niet in de uitverkoop en er wordt niet getackeld bij de beesten af. Dit WK is vooralsnog geen festival van rode kaarten. Er is wat Balkangehannes in de regie van de tweekoppige Albanese adelaar, maar gore baldadigheden blijven uit. Tot nog toe is geen speler gesignaleerd die zijn kont afveegt met het shirtje van de tegenstander, zoals Ronald Koeman dat destijds deed vanuit moffenhaat.

