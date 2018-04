Smartphone kan nu ook echo maken 19 april 2018

Een echografie maken kunnen dokters voortaan met hun smartphone of tablet. Philips lanceert daarvoor een apparaatje dat dokters in staat stelt om in een handomdraai te zien wat er aan de hand is. Via Lumify, zo heet de applicatie, kunnen zorgverleners de beelden meteen ook delen op het Reacts-platform, zodat artsen wereldwijd vanop afstand een diagnose kunnen stellen. "De technologie biedt mogelijkheden om al een echografie te nemen in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis, bij zwangere vrouwen op afgelegen plekken of op stages van sportploegen, bijvoorbeeld", klinkt het bij Philips. De Belg Stijn Indeherberge, sportarts bij de Nederlandse voetbalploeg PSV, gebruikt de applicatie nu al dagelijks. "Zowel in mijn privépraktijk als op de club. Het toestel is ongeveer zo groot als een scheerapparaat en kan makkelijk via een kabel met mijn smartphone verbonden worden. En dan kunnen we met een gel een nagenoeg perfecte echo maken. De traditionele echo vervangen, zal het nog niet want die is gedetailleerder. Maar als we op verplaatsing zijn, kan ik wel heel snel zien of een spier gescheurd is of niet en een speler nog mag trainen of niet. Het is perfect voor een eerste inschatting."

