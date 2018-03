Smalste voetpad van Vlaanderen is 60 centimeter breed 16 maart 2018

00u00 0

Amper plaats om te wandelen, elkaar kruisen op de stoep is onmogelijk en een rolstoel, daar moet je op dit voetpad al helemaal niet aan denken. De bewoners van de Godveerdegemstraat in Zottegem zijn niet te spreken over de nieuwe weg, het voetpad is er namelijk amper 60 centimer breed. "Als we buitenkomen, staan we meteen op straat, dit is echt levensgevaarlijk." Volgens de wet moet een voetpad anderhalve meter breed zijn. De schepen van Openbare Werken, CD&V'er Peter Vansintjan, erkent het probleem en heeft opdracht gegeven om het voetpad te verbreden. "Daar is inderdaad iets fout gelopen. We hebben de aannemer gevraagd om de stenen over de lengte van 4 huizen af te slijpen en het voetpad te verbreden." (FEL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN