Smakelijk Frankrijk

Wie Frankrijk zegt, zegt lekker eten en een rijke geschiedenis. Gooi de twee samen in een boek, en je krijgt 'Een hapklare historie van Frankrijk', bijna 400 pagina's smullen van gastronomie, geschiedenis en alles wat Frans is. Van croissants tot calvados, van absint en oesters tot camembert en champagne. Kaasspecialist Stéphane Hénaut en wetenschapper Jeni Mitchell rijgen in korte hoofdstukjes de meest verrassende en smeuïge ontstaansverhalen, anekdotes en mythes aan elkaar. Wie was Dom Perignon bijvoorbeeld? Wat was het lievelingskostje van Lodewijk XIV? Aan smakelijke gespreksonderwerpen alvast geen gebrek bij dat volgende etentje!

