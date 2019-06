Exclusief voor abonnees Sm-meesteres hoeft niet naar gevangenis na fataal afspraakje 13 juni 2019

00u00 0

Een 29-jarige sm-meesteres uit Melle is veroordeeld tot 30 maanden cel, maar de rechter sprak die straf volledig met uitstel uit. De vrouw had een klant op z'n eigen vraag een fatale dosis van het verdovingsmiddel procaïne toegediend. De man had haar eind augustus 2017 gecontacteerd. "Het is heel belangrijk voor mij dat je de spuitjes kan injecteren", sms'te hij. Ze kwamen overeen dat de sm-meesteres hem één liter van het goedje zou toedienen. Volgens de verdediging was de klant vastberaden, waardoor de vrouw en haar toenmalige vriend zich lieten overtuigen. In ruil voor hun 'diensten' kregen ze 700 euro. Uiteindelijk vulde de klant zelf 50 spuiten, goed voor een halve liter. Al na de achtste injectie liep het mis: hij kreeg een hartstilstand en overleed. Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, legden de vrouw en haar partner valse verklaringen af. Aan de politie vertelden ze dat het slachtoffer een kennis was die onwel geworden was in de zetel. De rechter heeft nu geoordeeld dat het koppel voor 40% verantwoordelijk is voor het overlijden van de man, zonder de intentie hem te doden. De ex-vriend van de meesteres, die samen met haar ook opzoekingswerk deed over procaïne, kreeg 18 maanden cel met uitstel. Beiden moeten ook 10.000 euro betalen aan de ex-vrouw en twee kinderen van het slachtoffer. (JDG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis