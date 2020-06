Exclusief voor abonnees Sluitingsuur 22 juni 2020

00u00 0

Het nachtelijk feestje met honderden mensen die dicht bij elkaar, zonder mondmasker, stonden te dansen op het Flageyplein in Brussel valt absoluut niet goed te praten, maar dit is het gevolg van het verplichte sluitingsuur om 1 uur voor cafés. Een beetje nadenken alvorens dergelijke absurde maatregelen in te voeren zou een stap in de goede richting zijn.

Danny Vandevijvere, Lauwe

