Sluitingstijd is sluitingstijd: klant zit opgesloten in winkel

Een vrouw uit Merksem is donderdag door personeel van supermarkt Match per ongeluk opgesloten. Ze zat een uur vast in de winkel en moest door de politie bevrijd worden. "Toen ik naar de kassa wilde gaan , sprong het alarm aan", vertelt Iris. "Ik zag niemand meer: geen klanten, geen personeel. Het was nog maar enkele minuten na sluitingstijd en de hele winkel was potdicht." De vrouw begon te roepen, maar tevergeefs, dus belde ze de politie. "Normaal maant het personeel klanten via de intercom toch aan om de winkel te verlaten? Dat is niet gebeurd." De supermarkt betreurt de feiten. "We willen deze klant onze excuses aanbieden." (BJS)

