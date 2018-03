Slottijdrit gaat weer naar Dennis 14 maart 2018

De slottijdrit van de Tirreno was net als vorig jaar een prooi voor Rohan Dennis (27). De Australische hardrijder van BMC legde de tien kilometer in San Benedetto del Tronto vier seconden sneller af dan de Nederlander Jos van Emden. Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts (15de) bleef 23 seconden boven Dennis' tijd. Dennis rolde als eerste favoriet van het startpodium voor de biljartvlakke tijdrit. De hardrijders die na hem startten, slaagden er niet in om onder zijn scherpe tijd te duiken. Van Emden kwam nog het dichtst in de buurt, maar de Nederlander moest net als vorig jaar vrede nemen met de tweede plaats. "Ik wilde een snellere tijd dan vorig jaar neerzetten. En dat was ook nodig, want de tijd van Van Emden was dezelfde als die van mij van vorig jaar", blikte Dennis terug op zijn tijdrit. "Dit is een opsteker. Ondanks onze winst in de ploegentijdrit is deze Tirreno niet echt geworden wat ik ervan gehoopt had. Bergop liep het niet goed en ik kan ook niet tevreden zijn met mijn plaats in het algemeen klassement (79ste, red.)." (TLB)

